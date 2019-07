Salernitana partita per San Gregorio Magno | FOTO La squadra raggiungerà in pullman la sede del ritiro estivo dove sosterrà tre amichevoli

Con la partenza per il ritiro di San Gregorio Magno è ufficialmente iniziata la nuova stagione della Salernitana. La squadra (clicca qui per l'elenco dei convocati), dopo aver svolto l'ultimo allenamento in città, si è ritrovata a pranzo al "Non ti pago", struttura che da qualche anno ospita i ritiri pre-gara del cavalluccio marino. Calciatori e staff pochi minuti prima delle 13.45 sono saliti sul pullman che trasporterà la formazione granata nella sede del romitaggio estivo. La location, distante un'ora da Salerno, ospiterà il cavalluccio marino fino al 31 luglio. Oggi pomeriggio i calciatori prenderanno possesso delle camere e da domani inizieranno a lavorare agli ordini di Gian Piero Ventura. Per la prima settimana di ritiro - come anticipato già in conferenza stampa dal tecnico - gli allenamenti mattutini si svolgeranno a porte aperte per consentire ai tifosi di seguire i primi giorni di lavoro della nuova Salernitana. Nei quindici giorni di ritiro la formazione granata effettuerà tre amichevoli: la prima, contro una rappresentativa locale, dovrebbe tenersi nella giornata di sabato.