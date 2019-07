Salernitana, altro colpo in difesa: fatta per Billong Il calciatore arriverà in prestito dal Benevento. In arrivo anche Kiyine, Bianchetti e Giannetti

È praticamente fatta per l’arrivo di Jean-Claude Billong alla corte di Gian Piero Ventura. La Salernitana ha raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore che arriverà dal Benevento con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club granata. Reduce dall’esperienza al Foggia (15 presenze con i pugliesi da gennaio), il difensore francese andrà a rinforzare la retroguardia del cavalluccio marino. Già nella giornata di domani Billong lascerà il ritiro di Pinzolo dove si stava allenando agli ordini del neo-allenatore sannita Pippo Inzaghi per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra a San Gregorio Magno. Il 25enne vanta anche cinque presenze in Champions League che risalgono a quando giocava con il Maribor, squadra campione di Slovenia. Con il Benevento ha collezionato 5 presenze in serie A. Nella scorsa stagione ha indossato 13 volte la maglia giallorossa prima di trasferirsi in Puglia.

Ma quello di Billong non è l’unico rinforzo in arrivo per Ventura. Grazie all’intervento della Lazio, infatti, il neo allenatore della Salernitana avrà a disposizione anche il centrocampista Sofian Kiyine che si legherà al club biancoceleste e verrà girato in prestito ai granata. Manca soltanto l’ufficialità, invece, per gli ingaggi dell’attaccante Niccolò Giannetti e del difensore Matteo Bianchetti, entrambi da giorni nel mirino del ds Angelo Fabiani che attende soltanto di mettere nero su bianco.