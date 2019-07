Il sindaco Padula: «Orgogliosi di ospitare la Salernitana» Il primo cittadino di San Gregorio Magno: «Lavoriamo per dare in concessione la struttura»

«Il ritiro della Salernitana è un evento importantissimo per la nostra comunità e per l’intero comprensorio». Lo ha detto il sindaco di San Gregorio Magno, Nicola Padula ai microfoni di Ottochannel. Il primo cittadino, dopo il saluto istituzionale organizzato ieri all’arrivo della squadra, stamane ha seguito in tribuna la prima fase di allenamento dei granata. «Alla luce del mercato che sta facendo la società e dell’allenatore che ha preso, è legittimo sperare in un campionato che possa mirare alla serie A. Tutto questo ci rende orgogliosi, siamo contenti di ricevere nel nostro centro sportivo la Salernitana. Speriamo che s’intensifichi questo rapporto di collaborazione con la società che abbiamo già avviato in inverno». Padula ha ribadito anche l’intenzione dell’Amministrazione comunale di dare in gestione la struttura. «Abbiamo avuto vari colloqui con la società perché il Comune intende dare in concessione la struttura. Faremo una manifestazione d’interesse, speriamo di trovare una soluzione che valorizzi ancora di più questo centro sportivo e soprattutto dia la possibilità al Comune di non far gravare sul proprio bilancio le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria di questa struttura. L’obiettivo - ha proseguito il sindaco - è valorizzare l’impianto, realizzando sinergie con società calcistiche. Magari anche la Salernitana o altri soggetti privati che siano intenzionati a gestire la struttura, garantendo sempre la fruizione della pratica sportiva ai nostri concittadini e alle nostre squadre locali».