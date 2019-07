Salernitana, il programma delle amichevoli in ritiro Sabato sgambatura con la Rappresentativa Sele-Tanagro, poi test con Sambenedettese e Picerno

Una sgambatura e due amichevoli per mettere benzina nelle gambe e iniziare a provare le nozioni tattiche di Gian Piero Ventura. La Salernitana sabato alle 17,30 sosterrà un test di allenamento contro la Rappresentativa Sele-Tanagro. Un test poco indicativo che servirà all’allenatore del cavalluccio marino esclusivamente per consentire ai calciatori d’iniziare a prendere confidenza con il pallone. Quattro giorni dopo (mercoledì 24 luglio) sempre alle 17,30, la formazione granata tornerà in campo per un’amichevole ben più impegnativa. Al centro sportivo di San Gregorio Magno, infatti, sarà di scena la Sambenedettese, club di Lega Pro che di recente ha abbracciato gli ex granata Volpicelli, Cernigoi e Garofalo. Domenica 28 luglio, infine, la formazione di Ventura sosterrà l’ultima amichevole in ritiro contro il Picerno, prima di rientrare a Salerno dove il 1° agosto è in programma il triangolare con Bari e Reggina. La società ha fatto sapere che info e prezzi delle amichevoli saranno comunicati successivamente.