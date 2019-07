Salernitana, poker alla Sambenedettese dinanzi a 600 tifosi Giannetti, Kiyine, Odjer e Cicerelli piegano la formazione di Montero

La Salernitana supera 4-1 la Sambenedettese nel primo test ufficiale disputato in ritiro a San Gregorio Magno. I granata, dinanzi a circa 600 tifosi, vengono fuori alla distanza, dimostrando di avere ancora ampi margini di miglioramento. Kiyine (autore del 2-0 su rigore) conferma quanto di buono aveva fatto nella sgambatura di sabato contro la Rappresentativa Sele-Tanagro; Billong guida con sicurezza il pacchetto arretrato, dimostrando esperienza e personalità; Odjer e Cicerelli (subentrati a metà ripresa) evidenziano una discreta condizione. Da rivedere il tandem d’attacco Jallow-Gigliotti, apparso poco nel vivo del gioco soprattutto nella fase iniziale del match. Nonostante tutto è l’ex Cagliari a sbloccare il risultato sul finire della prima frazione, spingendo in fondo al sacco una respinta corta di Santurro su cross di Akpa Akpro. Nella ripresa il franco-ivoriano sfonda in area di rigore, procurandosi il rigore che Kiyine trasforma con freddezza. Con il calar del ritmo, la Salernitana si rilassa troppo e regala la rete alla squadra di Montero per via di un’incomprensione tra Pucino e Micai: il difensore appoggia per il portiere che, sorpreso, non riesce a evitare l’autogol.

A quel punto Ventura dà spazio alle seconde linee che chiudono i conti: Odjer approfitta di una respinta corta di Raccichini e fa 3-1. Nel finale è Cicerelli a trovare il poker, facendo calare i titoli di coda sull’amichevole.