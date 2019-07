Salernitana, summit di mercato Fabiani-Ventura Oggi a San Gregorio Magno confronto tra il tecnico della Salernitana e il direttore sportivo

Alle 17.30 la Salernitana scenderà in campo per affrontare l’ultimo test amichevole del ritiro di San Gregorio Magno. I granata, dopo aver affrontato Sambenedettese ed Equipe Campania, questo pomeriggio se la vedranno con il Picerno (la sfida sarà trasmessa in diretta su Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre), squadra neopromossa in Lega Pro. Ventura approfitterà della partita per testare la condizione - tecnica e atletica - della squadra, oltre che per tracciare un bilancio del pre-campionato.

Ma la giornata di oggi risulterà importante anche per il mercato. A San Gregorio Magno, infatti, farà tappa anche il direttore sportivo Angelo Fabiani che farà il punto della situazione con il tecnico sulle trattative. Ventura aveva chiesto sette-otto rinforzi, ad oggi sono arrivati Karo, Firenze, Billong, Maistro, Morrone, Giannetti e Lombardi ma all’appello mancano ancora un difensore centrale di piede mancino (rinforzo divenuto necessario dopo l’infortunio di Mantovani), un centrocampista e un attaccante. Le operazioni in uscita, per ora, (Rosina, Schiavi, Perticone, Altobelli e Signorelli) frenano quelle in entrata. Ma è probabile che il faccia a faccia tra Fabiani e Ventura possa servire anche a delineare la tabella di marcia da rispettare per il completamento della rosa granata.