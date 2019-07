Ventura svela il retroscena sull'addio di Casasola Il tecnico della Salernitana ricostruisce quanto accaduto con il calciatore argentino

«Cosa è successo con Casasola? Non è successo niente. Ho avuto un colloquio e ho cercato di spiegargli qual era la strada per diventare un calciatore importante. Lui mi ha detto "la ringrazio mister, nessuno mai mi aveva parlato così". Il giorno dopo il procuratore ha chiamato e ha detto "come si è permesso di parlare così con Casasola". È evidente che c'è qualcosa che non va. Un procuratore non può determinare il futuro di una società. Non è successo niente di che». Lo ha detto Gian Piero Ventura questa mattina in conferenza stampa, svelando il retroscena che ha portato all'addio del calciatore argentino dopo soli tre giorni di ritiro. Il difensore di proprietà della Lazio, dopo il buon campionato disputato lo scorso anno in granata, avrebbe dovuto vivere un'altra annata in granata. Ma dopo tre giorni di lavoro a San Gregorio Magno ha salutato la truppa di Ventura.