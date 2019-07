Il gruppo Ums torna in Curva: «Per amore della casacca» Cinque sigle del tifo torneranno a sostenere la Salernitana a partire dal triangolare di giovedì

I gruppi ultras Ums, Centro Storico Qdm 1984, Milano Granata e Sezione Voghera torneranno in Curva Sud a partire dal triangolare di giovedì che vedrà protagoniste Salernitana, Bari e Reggina. La decisione è stata comunicata con una nota congiunta, nella quale i cinque gruppi spiegano i motivi per cui, dopo la diserzione dello scorso campionato, torneranno sui gradoni dell’Arechi per sostenere il cavalluccio marino.

Di seguito la nota integrale:

A FINE TORNEO TIREREMO LE SOMME.

Con questa frase cominciò la diserzione dello scorso fine campionato che ad oggi però non ha avuto alcun riscontro.

Alla luce di questo abbiamo inteso, insieme e senza remore, intraprendere un rapporto fitto di confronti costruttivi che hanno portato a una stretta sinergia fondata sul rispetto e sulla condivisione dello stesso modo di intraprendere la mentalità ultras, la salernitanità.

Insieme a tutte le entità o a singoli che hanno condiviso il nostro stesso percorso, riconoscendosi in esso, si è deciso di tornare in curva.

Senza avere alcun riferimento e non riconoscendoci in alcun discorso con entità che con noi la condividono e con cui avremmo dovuto tirare le famose “somme” per tutelare il bene della nostra amata Salernitana.

Sembra come se per alcuni nulla fosse mai successo, mai play out, mai scelte scellerate della dirigenza, mai atteggiamenti irriguardosi di alcuni pseudo dirigenti, mai calciatori privi di attaccamento ai colori e mai dignità calpestata.

Dal triangolare in onore del Siberiano torneremo, perché la curva è di tutti sebbene non ne condividiamo l’atteggiamento e le scelte.

Basta chiacchiere, basta protagonismi.

Abbiamo un altro compito arduo: essere da esempio nelle future generazioni dove il rispetto dovrà essere la prima regola.

Chiunque si riconosca nei nostri stessi ideali sarà il benvenuto, perché tutto passa ma la Salernitana resta.

PER L’AMORE DELLA CASACCA E DEL POPOLO CHE RAPPRESENTA !!!

UMS

CENTRO STORICO

QDM 1984

MILANO GRANATA

SEZ. VOGHERA