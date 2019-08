Il Bari supera la Salernitana e si aggiudica il triangolare Decide la rete di Scavone che regala il successo ai pugliesi

SALERNITANA-BARI 0-1

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Karo, Billong, Migliorini; Cicerelli (28' Pucino), Firenze, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Jallow, Giannetti. A disposizione: Vannucchi, Odjer, Calaiò, Djuric, Morrone, Russo, Carillo. Allenatore: Ventura.

BARI (4-3-3): Frattali, Berra, Di Cesare (22' Sabbione), Perrotta, Costa; Folorunsho, Hamlili, D’Ursi (34' Terrani); Kupisz, Antenucci, Scavone. A disposizione: Liso, Marfella, Bolzoni, Simeri, Neglia, Corsinelli, Cascione, Feola. Allenatore: Cornacchini.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore

RETE: 11' Scavone (B)

NOTE. Spettatori: 4068. Ammoniti: Hamlili(B), Sabbione (B). Angoli: 1-5. Recupero: 2'

Il Bari batte 1-0 la Salernitana e, ancor prima che i granata scendano in campo contro la Reggina, si assicura il successo nel triangolare del centenario "Carmine Rinaldi" grazie alla rete di Scavone.

45' - 2' di recupero

43' - Ammonito Sabbione per fallo su Jallow lanciato a rete. Punizione dal limite per i granata, la conclusione di Pucino s'infrange sulla barriera.

41' - Antenucci si divora il gol del 2-0 dopo aver messo a sedere Micai, ma la conclusione dell'ex Spal, a porta vuota, si perde a lato d'un soffio.

38' - Ammonito Hamlili

34' - Cambio per il Bari: esce D'Ursi, entra Terrani.

28' - Cambio per la Salernitana: entra Pucino, esce Cicerelli (botta alla caviglia)

22' - Cambio per il Bari: fuori Di Cesare, dentro Sabbione.

20' - La Salernitana prova a reagire: ripartenza di Jallow che percorre 40 metri palla al piede, Maistro prova a concludere ma il suo tiro viene deviato in angolo.

15' - Bari ancora pericoloso: palla filtrante per Antenucci, Billong in spaccata riesce a fermare il neo-acquisto biancorosso.

11 - VANTAGGIO BARI - Gol di Scavone. Palla persa da Firenze, la recupera Hamlili che con un filtrante libera Scavone che tutto solo davanti a Micai trova l'1-0.

11' - Ripartenza della Salernitana: Kiyine cambia campo per Cicerelli che prova a penetrare in area, poi serve Firenze che viene fermato.

9' - Il Bari prova ad affacciarsi nell'area di rigore granata: primo tiro dalla bandierina per i pugliesi.

0' - Inizia la sfida tra Salernitana e Bari. Da una parte della Curva Sud cori contro il co-patron Claudio Lotito.

Dopo la vittoria del Bari (4-2 ai rigori) sulla Reggina nel primo mini-match del triangolare del Centenario "Carmine Rinaldi", tra pochi minuti sarà la Salernitana a scendere in campo contro i pugliesi. I granata faranno, così, il loro esordio dinanzi al pubblico amico. Ventura conferma il 3-5-2, provando Migliorini e Billong in coppia nel terzetto difensivo. Esordio anche per Firenze che fin qui non ha ancora disputato un'amichevole con la maglia granata. In mediana spazio anche a Cicerelli, Di Tacchio, Maistro e Kiyine. In avanti spazio alla coppia Jallow-Giannetti.