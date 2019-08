Salernitana-Catanzaro, botteghini aperti venerdì e sabato La campagna abbonamenti procede a rilento: in tre giorni vendute 330 tessere

La campagna abbonamenti non decolla. L'ultimo dato ufficiale comunicato - ieri - dalla Salernitana racconta di appena 404 tessere vendute, di cui 330 ai botteghini dell'Arechi nei primi tre giorni di sottoscrizioni. Si viaggia, dunque, a una media di circa cento abbonamenti al giorno, un dato tutt'altro che positivo per una piazza come Salerno. D'altronde già la prima uscita in città - il triangolare del Centenario - aveva lasciato intuire il clima che serpeggia all'interno della tifoseria, apparsa divisa e sfiduciata.

Domenica sera (ore 20.45), nel primo vero impegno ufficiale, ci sarà la possibilità di tastare nuovamente il polso alla torcida della Salernitana. All'Arechi sarà di scena il Catanzaro per la sfida di Coppa Italia. Per l'occasione la società ha fatto sapere che i biglietti saranno in vendita anche presso i botteghini dello Stadio Arechi domani (venerdì) e sabato dalle 10 alle 12:30.