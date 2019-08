Salernitana-Catanzaro, il dato della prevendita Botteghini aperti anche domani mattina per la prima gara "vera" della stagione

I numeri d'un tempo sono distanti anni luce. Ma l'attesa per la prima gara ufficiale della Salernitana comuncia a farsi sentire. Quando mancano poco più di 48 ore al fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro, il dato della prevendita è di 1337 biglietti venduti, 91 dei quali per il settore ospiti. La società granata, per agevolare i sostenitori, ha disposto l'apertura dei botteghini anche nella giornata odierna e in quella di domani. L'impennata, dunque, com'è prevedibile, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Probabile che si possa raggiungere superare 6mila spettatori. Lo scorso anno per la prima gara di Coppa Italia con il Rezzato all'Arechi ci furono 4180 spettatori.