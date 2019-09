Salernitana, prelazione per gli abbonati: risolti i problemi Sarà possibile acquistare i biglietti scontati fino alle 20.30 di questa sera

Risolti i problemi relativi all'emissione dei tagliandi per il derby Salernitana-Benevento per i tifosi in possesso di abbonamento. L'annuncio arriva direttamente dal club granata che, con una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha reso nota la notizia. Tanti abbonati (la tessera non sarà valida in virtù della giornata granata indetta dalla società) nei giorni scorsi non erano riusciti ad acquistare il biglietto per via di un problema al sistema verificatosi in diverse ricevitorie. Il disservizio è stato segnalato alla Salernitana che è riuscita a porre rimedio. La prelazione riservata agli abbonati, in ogni caso, terminerà questa sera alle 20:30.

È partita, intanto, anche la prevendita per il settore ospiti. «Si comunica che sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti per la gara Salernitana – Benevento al prezzo di 15€. I tagliandi potranno essere acquistati presso le ricevitorie Lis Ticket abilitate esclusivamente dai residenti nella provincia di Benevento indipendentemente dalla partecipazione ai programmi di fidelizzazione (non è necessaria la Tessera del Tifoso) fino alle 19 di domenica 15 settembre», la nota pubblicata dal club granata.