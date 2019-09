LIVE | Trapani-Salernitana: le formazioni ufficiali Granata a caccia del riscatto dopo il ko nel derby: segui la diretta testuale

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Cauz, Pagliarulo, Scognamillo, Del Prete; Colpani, Taugordeau, Colpani; Tulli, Pettinari, Nzola. A disposizione: Dini, Stancampiano, Da Silva, Fornasier, Minelli, Candela, Jakimovski, Canino, Luperini, Aloi, Scaglia, Golfo. Allenatore: Baldini.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Firenze, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Djuric, Giannetti. A disposizione: Vannucchi, Russo, Lopez, Pinto, Dziczek, Kalombo, Odjer, Cerci, Gondo. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Massimi di Termoli

Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Ventura lancia dal 1' Maistro al posto di Odjer, mentre Djuric sostituisce l'infortunato Jallow. Per il resto confermata la formazione schierata lunedì sera nel derby con il Benevento. Nel Trapani diverse novità di formazione: tra i pali Carnesecchi prende il posto di Dini, in avanti spazio a Tulli nel tridente con Pettinari e Nzola.