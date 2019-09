Salernitana in emergenza, si ferma anche Heurtaux Ventura a Livorno con sei indisponibili e uno squalificato

L’emergenza infortunati non conosce tregua in casa Salernitana. Alla già lunga lista di calciatori indisponibili, si è aggiunto anche Thomas Heurtaux. Il calciatore, come riporta il sito ufficiale del club granata, «nel corso di una seduta di allenamento ha riportato una lesione muscolare del semitendinoso di destra». Una brutta tegola per il francese che stava provando a forzare per recuperare la miglior condizione atletica e che adesso dovrà stare ai box per almeno tre settimane (da valutare l’entità della lesione) In difesa resta fuori dai giochi anche Jean-Claude Billong. L’ex Benevento si è sottoposto a un’indagine diagnostica presso il centro Check-up che ha evidenziato una lesione muscolare dei peronieri (muscolo della caviglia).

Lamin Jallow e Cristiano Lombardi hanno svolto un lavoro atletico specifico, mentre Jean Daniel Akpa Akpro ha effettuato fisioterapia. Nessuno dei cinque sarà recuperabile per la sfida di domenica sera a Livorno dove mancherà anche l’infortunato di lungo corso Mantovani e lo squalificato Kiyine. In Toscana, dunque, Gian Piero Ventura dovrà fare i conti con una squadra in piena emergenza e reduce da tre partite in una settimana.

Questa mattina, intanto, sono ripresi gli allenamenti al “Mary Rosy”. I granata impegnati nella gara di ieri contro il Chievo Verona hanno svolto un lavoro di scarico muscolare mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una partita a tutto campo. L’emergenza infortunati costringerà il tecnico dei granata a scelte forzate: Lopez sostituirà a sinistra lo squalificato Kiyine, Firenze potrebbe far rifiatare uno tra Odjer e Maistro. Una chance a gara in corso potrebbe averla Dziczek che potrebbe far staffetta con Di Tacchio.