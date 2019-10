Salernitana-Frosinone: partita la prevendita L'Arechi pronto a far registrare numeri importanti per la sfida di domenuca

È iniziata questa mattina alle 10 la vendita dei tagliandi per la gara di campionato Salernitana-Frosinone, sfida in programma domenica 6 ottobre alle 15 presso lo stadio ‘Arechi’ di Salerno. I biglietti potranno essere acquistati in tutte le ricevitorie Lis Ticket di Salerno, provincia e zone limitrofe e, nel giorno della partita, presso i botteghini dell'Arechi dalle ore 11. Il successo in trasferta conquistato a Livorno ha riacceso l'entusiasmo della torcida granata che, con ogni probabilità, farà registrare numeri importanti sugli spalti dell'impianto di via Allende.

Questi i prezzi dei tagliandi:

Tribuna ROSSA Vip Nord-Sud: intero 48 euro / ridotto: 32 euro / Under 10: 3 euro

Tribuna Verde Sud/Nord: intero 38 euro / ridotto 22 euro / Under 10: 3 euro

Tribuna Azzurra: intero: 30 euro / ridotto 15 euro / Under 10: 3 euro

Distinti: intero 24 euro / ridotto 12 euro / Under 10: 3 euro

Curva Sud: 15 euro / Under 10: 3 euro

Curva Nord Ospiti: 15 euro

L’U.S. Salernitana 1919 ricorda che è obbligatorio per tutti, ragazzi compresi, esibire un documento d’identità (carta d’identità e o tessera sanitaria per Under 14) valido all’atto dell’acquisto del biglietto e consiglia vivamente l’acquisto dei tagliandi nei giorni precedenti la gara presso le ricevitorie abilitate per evitare attese e code ai botteghini. Al fine di velocizzare la procedura di caricamento dei dati si invitano i tifosi granata a presentare ai botteghini la Tessera Sanitaria (no fotocopia).

L’U.S. Salernitana 1919 informa che le persone diversamente abili potranno acquistare il tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti – Tribuna Rossa N/S e Tribuna Verde N/S – al prezzo privilegiato di € 5,00 direttamente ai botteghini dello Stadio ‘Arechi’ nel giorno di disputa della gara, previa esibizione di documento di identità ed idoneo certificato attestante invalidità pari o superiore al 85%. La stessa tariffa sarà applicata all’accompagnatore, ma solo se dalla certificazione dell’invalido risulta inconfutabilmente il diritto all’accompagnamento. Le persone diversamente abili che hanno acquistato il biglietto a prezzo ridotto dovranno presentare anche al varco d’accesso il certificato attestante l’invalidità pari o superiore al 85%

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2019), al fine di munirsi del tagliando d’ingresso dovranno presentarsi al botteghino domenica 6 ottobre dalle ore 11:00 esibendo documento di identità e tessera federale in originale. In mancanza di anche uno solo di detti documenti il biglietto non potrà essere rilasciato. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Eventuali richieste preliminarmente avanzate a mezzo fax e/o e-mail alla Società non saranno prese in considerazione.

Tariffa speciale per Studenti Universitari

L’U.S. Salernitana 1919, in accordo con l’Università degli Studi di Salerno comunica che in occasione delle gare interne di Campionato Serie BKT sarà riservata a tutti gli studenti universitari una speciale tariffa ridotta al costo di € 10. La tariffa SPECIALE UNIVERSITARI sarà disponibile unicamente nel settore Distinti ed acquistabile esclusivamente presso il botteghino dello Stadio “Arechi” il giorno della gara previa esibizione del badge studente e della ricevuta del pagamento delle tasse per l’anno 2018.

Settore Ospiti

I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati presso le ricevitorie Lis Ticket abilitate dai residenti nella provincia di Frosinone indipendentemente dalla partecipazione ai programmi di fidelizzazione (non è necessaria la Tessera del Tifoso) fino alle ore 19:00 di sabato 5 ottobre.