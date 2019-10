Salernitana: Kiyine, compleanno con vista sul Frosinone Il calciatore tornerà titolare dopo la squalifica scontata a Livorno

A Livorno è stato costretto a mordere il freno per squalifica. Domenica tornerà titolare sull’out mancino per trascinare la Salernitana contro il Frosinone. Il rientro di Sofian Kiyine sarà una delle principali novità nell’undici che Ventura contrapporrà ai ciociari. Al “Picchi” l’ex Chievo Verona è stato sostituito nel migliore dei modi da Walter Lopez, protagonista in due delle tre reti messe a segno dalla formazione granata. Nonostante tutto, però, l’uruguaiano si accomoderà in panchina per lasciare spazio al talento del marocchino che oggi ha compiuto 22 anni. Una ricorrenza che Kiyine spera di celebrare nel migliore dei modi: contro Trapani e Chievo Verona, infatti, il calciatore classe ’97 è andato a segno su rigore, regalando quattro punti al cavalluccio marino. Adesso, dopo l’assenza forzata di Livorno, Kiyine spera di allungare la sua striscia e quella della Salernitana.