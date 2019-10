Il tifo si mobilita, striscioni in città: "Avanti Salernitana" Cresce il dato della prevendita, superata quota 5mila spettatori per la sfida con il Frosinone

Cresce il dato di prevendita per assistere alla sfida di domenica tra Salernitana e Frosinone. Nella giornata di oggi sono stati venduti più di 1200 biglietti, segno di come la febbre granata stia, pian piano, aumentando in città. Alle 17,30 erano stati staccati 3011 tagliandi, 167 dei quali per il settore ospiti. Ieri pomeriggio la prevendita si era attestata a quota 1889. In 24 ore, dunque, la tifoseria del cavalluccio marino è riuscita quasi a raddoppiare la cifra che, abbinata ai 2647 abbonati, fa superare quota 5mila. Passione testimoniata anche da diversi striscioni affissi dai gruppi ultras in diversi punti della città: "Guardarla in alto e fermarsi a pensare è la cosa più bella da sognare! Avanti Salernitana", il drappo scritto con vernice granata su carta bianca e che è stato affisso anche nei pressi della Curva Sud.