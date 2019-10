Salernitana, mercoledì la ripresa: rientrano in due Ventura "benedice" la sosta e spera di avere buone notizie dall'infermeria

Gian Piero Ventura aveva “benedetto” la sosta già alla vigilia della gara contro il Frosinone. Punto di vista confermato al termine del match dell’Arechi, concluso dalla Salernitana in evidente deficit d’ossigeno e atletico. L’interruzione del campionato, dunque, arriva al punto giusto per il cavalluccio marino che spera di sfruttare la sosta per recuperare qualche pedina dall’infermeria. Mercoledì mattina (ore 10) alla ripresa degli allenamenti, Ventura potrebbe ritrovare Jallow e Lombardi: il primo si era fermato dopo il derby con il Benevento per via di un problema al ginocchio; il secondo, invece, aveva alzato bandiera bianca pochi giorni prima dell’esordio di campionato con il Pescara. Due pedine importanti che potrebbero garantire più soluzioni al tecnico ligure, costretto per settimane a schierare lo stesso undici. Da valutare anche le condizioni di Akpa Akpro: il centrocampista oggi si sottoporrà agli esami di controllo per vedere se il problema fisico (lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro) sia risolto o meno. Resteranno ancora ai box, invece, i difensori Billong, Mantovani e Heurtaux per i quali i tempi di recupero saranno più lunghi.

Ma la sosta del campionato consentirà, soprattutto, all’intero gruppo di rifiatare dopo il tour de force effettuato nelle ultime settimane. Contro il Frosinone in tanti hanno accusato la stanchezza: Cicerelli e Djuric hanno chiesto il cambio perché stremati, Karo ha stretto i denti nonostante un problema al ginocchio. È anche per questo che Ventura ha concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori che torneranno ad allenarsi mercoledì mattina.