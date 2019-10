Salernitana: Ventura ritrova 3 infortunati, si ferma Cicerelli Da valutare le condizioni dell'ex esterno del Foggia. Assenti anche i tre nazionali

Gian Piero Ventura può tirare un sospiro di sollievo. Alla ripresa degli allenamenti, questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, il tecnico della Salernitana ha riabbracciato tre calciatori che erano in infermeria: Jallow, Akpa Akpro e Lombardi. In gruppo anche Heurtaux che proseguirà il percorso personalizzato per ritrovare la miglior condizione. A far storcere il naso all'ex ct della Nazionale, però, è stato il problema accusato da Cicerelli: il calciatore era stato costretto ad uscire anzitempo nel corso del match contro il Frosinone. Questa mattina ha svolto un lavoro atletico specifico insieme a Billong e Mantovani. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico che proverà a recuperarlo per la sfida della prossima settimana contro il Venezia. Alla ripresa degli allenamenti erano assenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Maistro (Italia U21), Dziczek (Polonia U21) e Karo (Cipro).

La squadra ha aperto la seduta con esercizi per la rapidità e un lavoro tecnico-tattico. Domani, a partire dalle 10, è in programma una doppia seduta di allenamento sempre al Mary Rosy.