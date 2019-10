Dziczek scalda i motori con la Polonia Under 21 Solo panchina per Karo, Maistro spera di avere una chance lunedì con l'Armenia

Non riesce il tris alla Polonia Under 21 di Patrick Dziczek. Nella sfida contro la Russia valida per le qualificazioni ai campionati Europei, la formazione del ct Michniewicz ha impattato 2-2 contro la Russia (che ha trovato il gol del pari al 91’) ma ha conservato il primo posto nel gruppo 5 con sette punti. Il calciatore della Salernitana è stato impiegato per l’intera durata del match dal commissario tecnico che punta molto sul talento del 21enne. L’impegno con la Nazionale, tra l’altro, è stato l’occasione per mettere altra benzina nelle gambe e arrivare al meglio all’esordio in campionato. Fin qui Ventura non ha ancora lanciato nella mischia il polacco in quanto è convinto che abbia bisogno di tempo per ambientarsi al calcio italiano. L’ex ct azzurro, in ogni caso, ha sempre elogiato pubblicamente Dziczek che in futuro potrà rappresentare una risorsa importante per la Salernitana. Prima di rientrare a Salerno il calciatore martedì sarà impegnato nel match contro la Serbia.

Lunedì sera tornerà in campo anche l’Italia Under 21 che affronterà l’Armenia in trasferta. Un appuntamento che potrebbe vedere protagonista Fabio Maistro. Ieri il centrocampista della Salernitana non era neanche in panchina nella sfida con l’Irlanda, probabile che la sua occasione arrivi nel prossimo match. Soltanto panchina, invece, per Antreas Karo, ieri impegnato nella sfida vinta dalla 2-1 dalla rappresentativa cipriota con il Kazakistan. Anche lui spera di esordire con la maglia della sua nazionale nel prossimo impegno in programma domenica contro la Russia.