Salernitana, dubbio Cicerelli per Venezia: Lombardi accelera Ultimo allenamento della settimana per i granata, lunedì la ripresa in vista della sfida in Laguna

Ultima seduta di allenamento della settimana per la Salernitana che questa mattina ha lavorato sul campo del Centro Sportivo Mary Rosy. I granata hanno svolto un lavoro di forza in palestra seguito da esercizi di trasformazione sul campo. Con il gruppo hanno regolarmente lavorato Jallow e Lombardi che stanno provando a forzare per recuperare la miglior condizione in vista della trasferta di Venezia. Per l'esterno di proprietà della Lazio molto dipenderà anche dalle condizioni di Cicerelli che oggi ha lavorato con il gruppo soltanto in palestra. L'ex Foggia lamenta un problema al polpaccio sinistro per il quale era stato costretto ad abbandonare il campo contro il Frosinone. Lo staff medico sta gestendo la situazione e spera di riuscire a recuperare il calciatore per la trasferta in Laguna. Viceversa potrebbe esserci l'esordio in campionato per Lombardi che, fin qui, non ha collezionato neanche un minuto per via di un problema fisico accusato alla vigilia dell'esordio con il Pescara. A parte hanno lavorato Akpa Akpro, Billong, Heurtaux e Mantovani che hanno svolto un lavoro atletico specifico. Al termine della seduta Ventura ha concesso un giorno di riposo ai calciatori che torneranno in campo lunedì mattina alle 10,30 sempre al Mary Rosy.