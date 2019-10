Salernitana, Cicerelli è ai box: Ventura valuta il piano B Recuperati Lombardi e Jallow, il tecnico studia le soluzioni per la trasferta di Venezia

Emanuele Cicerelli resta ancora in dubbio per la trasferta di Venezia. La rivelazione di questa prima parte di stagione granata, anche questa mattina alla ripresa degli allenamenti ha svolto soltanto fisioterapia, insieme a Mantovani. Le sue condizioni saranno monitorare con grande attenzione dallo staff medico granata che scioglierà le riserve nelle prossime ore. Molto, probabilmente, dipenderà anche dalla condizione di Cristiano Lombardi che ha smaltito i postumi dell'infortunio ma potrebbe non avere i 90' nelle gambe. Gian Piero Ventura, nel frattempo, sta valutando le possibili alternative da mettere in campo al "Penzo". Le buone notizie sono rappresentate dai recuperi di Lamin Jallow e di Lombardi. Ancora a parte, invece, hanno lavorato Akpa Akpro, Billong ed Hertaux che questa mattina hanno svolto un lavoro atletico specifico per recuperare la miglior condizione atletica in seguito ai rispettivi infortuni.

Alla ripresa, intanto, i granata hanno svolto un lavoro fisico in palestra seguito da esercizi per la rapidità sul campo. L’allenamento è terminato con una partita finale. Domani è in programma una doppia seduta al “Mary Rosy”, di cui la prima inizierà alle 10:30.