Dziczek trascina la Polonia, panchina per Karo e Maistro Due gare da titolare per il centrocampista polacco, esordio in granata più vicino

Patrick Dziczek continua ad essere un pilastro inamovibile della Nazionale Under 21 polacca. Il centrocampista della Salernitana anche questa sera, nel match vinto 1-0 contro i pari età della Serbia, è stato impiegato per 90’ dal ct Michniewicz. Il calciatore di proprietà della Lazio aveva accumulato lo stesso minutaggio anche nella sfida pareggiata 2-2 contro la Russia. I quattro punti conquistati in due partire consentono alla Polonia di conservare il primo posto (10 punti) nel gruppo 5 di qualificazione agli Europei Under 21. Gare seguite con particolare attenzione anche da Gian Piero Ventura che, pur elogiando pubblicamente Dziczek, non lo ha ancora lanciato nella mischia. Probabile che tra Venezia e Perugia possa scoccare anche l’ora del polacco che, per ora, continua a godersi i risultati conquistati con la sua Nazionale.

Soltanto panchina, invece, per gli altri due calciatori della Salernitana convocati dalle rispettive Nazionali. Fabio Maistro non è stato impiegato dal ct Paolo Nicolato nel match vinto 1-0 dagli azzurrini contro l’Armenia. Stessa sorte è toccata a Karo per il quale l’esordio con la maglia della nazionale cipriota (sconfitta 5-0 dalla Russia) è ancora rinviato.