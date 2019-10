Salernitana, si ferma anche Cerci: a Venezia nuova emergenza Cicerelli salterà la trasferta del "Penzo", Ventura recupera solo Jallow e Lombardi

Ventura ritrova Lombardi e Jallow ma deve fare i conti ancora una volta con una lunga lista d'indisponibili. A meno di 48 ore dal match contro il Venezia, la Salernitana si ritrova nuovamente in emergenza. Alle assenze di Akpa Akpro, Billong, Heurtaux e Mantovani, infatti, si sono aggiunte quelle di Cicerelli e Cerci. Il primo si era fermato nel corso del match contro il Frosinone ma ancora non ha smaltito i postumi del problema al polpaccio. Oggi l'ex Foggia ha svolto un lavoro atletico specifico insieme ad Akpa Akrpo, Billong ed Heurtaux. Stessa sorte è toccata anche a Cerci: l'attaccante si è fermato per un risentimento muscolare all’adduttore sinistro e, con ogni probabilità, non partirà per la trasferta in Veneto.

Ventura, dunque, si trova ancora una volta a fare i conti con problemi di formazione. L'ex ct azzurro, considerate le non perfette condizioni di Lombardi (che è al rientro dopo un lungo infortunio), potrebbe dirottare Kiyine a destra e riconfermare Lopez sull'out mancino. Dubbi che verranno sciolti domani mattina nel corso della rifinitura in programma al centro sportivo Mary Rosy.