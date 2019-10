Venezia-Salernitana: i convocati granata Granata in emergenza, out anche Cicerelli e Cerci

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Venezia e Salernitana. Il tecnico del cavalluccio marino dovrà fare ancora una volta i conti con l'emergenza: out anche Cerci e Cicerelli che si aggiungono agli indisponibili Akpa Akpro, Billong, Mantovani ed Heurtaux. Tornano tra i convocati, invece, Lombardi e Jallow che non sono ancora al meglio e potrebbero avere una chance a gara in corso. Per sopperire alle tante assenze, dunque, Ventura potrebbe dirottare Kiyine sull'out di destra con Lopez riconfermato nel ruolo di esterno sinistro.

I convocati granata per la sfida di Venezia.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lombardi, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.