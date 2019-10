Salernitana, 132 giorni dopo è di nuovo sfida al Venezia Ventura in campo con 5 reduci dello spareggio play-out. Le probabili formazioni

Si torna in Laguna. Ma centotrentadue giorni dopo si respira un'aria completamente diversa. Ché dopo aver scacciato il fantasma della retrocessione in serie C, all'ombra dell'Arechi è iniziata una nuova era che ha restituito entusiasmo e speranza al popolo granata. Conferma che s’intuisce già dal dato con cui ieri sera s’è chiusa la prevendita per il settore ospiti: oltre 750 sostenitori questo pomeriggio sosterranno la Salernitana al “Penzo”, sperando di tornare a casa con la quarta vittoria consecutiva in trasferta.

In campo ci saranno cinque reduci dello spareggio play out (otto considerando anche la panchina) dello scorso 10 giugno che proveranno a bissare la gioia conquistata ai calci di rigore. Emozioni particolari - come ammesso ieri in conferenza stampa - le vivrà anche Gian Piero Ventura che in Laguna, a inizio della sua carriera, sfiorò la promozione in serie A. Ma il match del “Penzo” mette in palio soprattutto punti pesanti per le due formazioni: Il Venezia non ha mai vinto davanti ai suoi tifosi e va a caccia della prima gioia; la Salernitana cerca continuità per restare nelle zone altissime della classifica. Ce n’è abbastanza, dunque, per assistere a una sfida di spessore.

Ventura, come accaduto già nelle precedenti uscite, dovrà fare i conti con l’emergenza: out Cicerelli, Cerci, Akpa Akpro, Heurtaux, Billong e Mantovani e con Jallow e Lombardi non ancora al meglio della condizione, l’ex ct della Nazionale italiana dovrà adattare Kiyine sulla corsia di destra di centrocampo con Lopez sulla fascia opposta. Davanti a Micai riconfermato il solito terzetto formato da Karo, Migliorini e Jaroszynski. In mediana Di Tacchio detterà i tempi con Maistro e Firenze ai suoi fianchi. Davanti Giannetti farà coppia con Djuric, mentre Jallow potrebbe avere una chance a gara in corso.

Dall’altra parte il Venezia si affida all’ex Bocalon che giocherà in avanti con Capello e Aramu a supporto delle due punte.

Le probabili formazioni

(stadio "Penzo" - ore 15)

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Zuculini, Fiordilino, Maleh; Aramu; Capello, Bocalon. In panchina: Bertinato, Daffrè, Casale, Lakicevic, Simeoni, Vacca, Suciu, Caligara, Lollo, Montalto, Zigoni, Di Mariano. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine, Maistro, Di Tacchio, Firenze, Lopez; Djuric, Giannetti. In panchina: Vannucchi, Pinto, Kalombo, Lombardi, Dziczek, Odjer, Morrone, Jallow, Gondo. Allenatore: Ventura.