Salernitana, oggi la ripresa: da valutare Firenze Il calciatore era sostituito per infortunio contro il Venezia

Riprenderà questo pomeriggio alle 15 la preparazione della Salernitana in vista della prossima sfida casalinga con il Perugia. Gli uomini di Ventura nel primo allenamento della settimana analizzeranno la prova disputata al "Penzo", valutando quello che non ha funzionato soprattutto in fase realizzativa. L'ex ct della Nazionale nel post-gara si era detto soddisfatto, nonostante il risultato negativo. Ma è chiaro che nel chiuso dello spogliatoio sottolineerà soprattutto quello che non è andato per il verso giusto.

Ma la ripresa degli allenamenti sarà anche l'occasione per fare il punto sugli infortunati. Da valutare le condizioni di Firenze, costretto a lasciare il campo a Venezia per un problema muscolare. L'ex Crotone si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Ventura, intanto, spera di recuperare Akpa Akpro, pedina considerata fondamentale in mediana e che contro il Perugia potrebbe andare almeno in panchina. In dubbio, invece, Cicerelli che non ha preso parte alla trasferta in Laguna. Se l'ex Foggia non dovesse farcela, Ventura potrebbe far esordire dal 1' Lombardi. Una chance, infine, potrebbe averla anche Dziczek che attende di disputare i primi minuti con la maglia granata.