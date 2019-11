Salernitana: carica ultras all'allenamento ma sarà diserzione I gruppi pronti a non partire per Castellammare. Karo recupera, Kiyine provato da mezzala

La notizia delle restrizioni applicate per il derby di Castellammare di Stabia era appena iniziata a circolare quando una delegazione di tifosi della Salernitana è arrivata sul campo dell’Ultimo Minuto di Battipaglia per far sentire la propria vicinanza a tecnico e calciatori. “M’innamoro solo se, vince la Salernitana”, il coro che ha accompagnato l’ingresso dei circa 50 tifosi, avvolti da una nube granata creata dai fumogeni. Gli ultras hanno avuto un breve e pacifico confronto con la squadra, chiedendo massimo impegno per la sentita sfida contro i “cugini” stabiesi e un immediato riscatto dopo il ko di Cremona. I gruppi della Curva Sud Siberiano, tra l’altro, dopo aver appreso delle restrizioni nella vendita dei tagliandi applicate per la sfida, sono pronti a disertare la trasferta. La decisione è stata maturata nel pomeriggio e, a breve, dovrebbe essere resa ufficiale con un comunicato.

Sul campo, invece, sotto lo sguardo del ds Angelo Fabiani, la squadra ha lavorato con grande concentrazione in vista della delicata trasferta del “Romeo Menti”. Ventura ha ritrovato i nazionali Jallow e Karo, mentre Maistro si aggregherà nella giornata di domani. Il difensore cipriota, dopo la botta alla schiena subita nel match contro la Scozia, ha lavorato a parte a scopo precauzionale ma dovrebbe essere regolarmente della sfida. Il tecnico granata, in ogni caso, è corso ai riparti, facendo allenare anche alcuni elementi della Primavera, tra cui il capitano Novella, pubblicamente elogiato dal trainer ligure in una recente conferenza stampa. Dopo aver effettuato un’esercitazione tattica per reparti, Ventura ha chiuso la seduta con una partitella nel corso della quale ha provato - come era accaduto già sabato mattina nel test disputato all’Arechi - Kiyine nel ruolo di mezzala sinistra con Lopez esterno. Se Maistro e Firenze non dovessero convincere, dunque, l’ex Chievo Verona potrebbe essere utilizzato anche da mezzala, al fianco di Di Tacchio.

Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle 15 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.