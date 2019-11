Paura in Curva Sud, tifoso cade nel fossato e finisce al Ruggi L'incidente si è verificato nei minuti finali del match Salernitana-Ascoli

Gli ultimi minuti di partita si sono giocati in un silenzio surreale. Ma non c'entra nulla quanto stava accadendo in campo tra Salernitana e Ascoli. L'Arechi, infatti, è rimasto con il fiato sospeso per l'infortunio subito da un tifoso in Curva Sud, caduto nel fossato. Il giovane è stato soccorso prima dai vigili del fuoco che, insieme ai sanitari del 118, hanno provveduto a imbracarlo e a caricarlo in barella per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero gravi. Il tifoso, al momento dei soccorsi, era cosciente ma lamentava dolori alla schiena e alla gamba. Un grande spavento in un sabato da dimenticare sotto tutti i punti di vista per i sostenitori della Salernitana.