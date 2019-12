Amarezza al "Tombolato", contestati Lotito e Fabiani Parte dei tifosi della Salernitana ha abbandonato il settore ospiti prima del 90'

Cittadella. Erano arrivati al “Tombolato” in 270 con la speranza di mettersi alle spalle il periodo di crisi. E, invece, lo stadio del Cittadella si è rivelato ancora una volta stregato per la Salernitana, costretta a subire la quinta sconfitta consecutiva lontano dall’Arechi. Un ko mal digerito dalla torcida granata che ha manifestato tutto il proprio malcontento con la contestazione nei confronti del co-patron Claudio Lotito e del ds Angelo Fabiani. Fischi e cori ostili anche nei confronti dei calciatori, “respinti” nel momento in cui hanno provato a recarsi sotto il settore ospiti per il saluto a fine gara. Per la verità, al triplice fischio, una buona parte dei sostenitori granata aveva già lasciato le gradinate del “Tombolato”. Un segnale forte e che testimonia il clima che è venuto a crearsi all’ombra dell’Arechi. Tensione che, nel corso della partita, ha provocato anche qualche incomprensione tra gli stessi tifosi del cavalluccio marino, amareggiati e delusi per un’altra trasferta da dimenticare.