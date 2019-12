VIDEO|Galderisi: «Ventura saprà tirar fuori il meglio» Il tecnico salernitano parla del momento vissuto dalla formazione granata

Nanu Galderisi conosce bene le dinamiche salernitane. Non soltanto per esser nato all’ombra del castello d’Arechi ma anche perché Claudio Lotito e Marco Mezzaroma nell’estate 2012 scelsero di affidargli la squadra granata, fresca di promozione in Seconda Divisione. L’esperienza alla guida della squadra della sua città durò pochi mesi ma l’affetto nei confronti del cavalluccio marino è rimasto immutato. E così, questa mattina a margine dell’inaugurazione del “Museo Teatro dello Sport – Storie di Campioni”, Galderisi ha parlato anche del momento attraversato dal cavalluccio marino.