Salernitana, non solo Cerci: c'è anche il caso Rosina Nessun contatto tra il club granata e l'entourage del calciatore che è fuori squadra

Non c’è solo il caso Cerci da fronteggiare in questo mercato di riparazione. La Salernitana, infatti, proverà a sfruttare la finestra invernale del calciomercato per risolvere la questione Rosina. Il calciatore, fuori squadra dalla scorsa estate, ha un contratto fino a giugno con il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma che vorrebbe liberarsi del cospicuo ingaggio percepito dall’attaccante calabrese. L’entourage del calciatore - rappresentato dal fratello-procuratore Fabrizio - al momento non ha avuto alcun contatto con la Salernitana.

Probabile che nelle prossime settimane la società granata possa farsi avanti per cercare un’intesa, magari proponendo una risoluzione consensuale del contratto al calciatore. Ipotesi per la quale bisognerà trovare un accordo che, ad oggi, non sembra vicinissimo. Rosina, nel frattempo, sta continuando ad allenarsi a Torino, dove si è trasferito di comune accordo con la Salernitana. Il calciatore attende una chiamata, anche se al momento il mercato sembra essere abbastanza bloccato. Spetterà al club granata, dunque, trovare la chiave giusta per risolvere il caso e alleggerire il monte ingaggi del cavalluccio marino.