Salernitana: Curcio è sempre più vicino, ma prima le uscite L'esterno del Brescia come primo innesto, ma solo con gli addii si aprirà davvero il mercato

Felipe Curcio è sempre più vicino. L'esterno del Brescia resta ad un passo dal vestirsi finalmente di granata dopo diversi sessioni di mercato con contatti diretti tra l'entourage del calciatore e la Salernitana, ma senza le uscite non ci saranno entrate immediate in casa granata. Il rientro al "Mary Rosy" è distante due giorni ormai. Per mercoledì è fissata la ripresa al quartier generale e sono esclusi volti nuovi.

Marco Firenze e Alessio Cerci sono gli indiziati all'uscita. Con Cerci il punto di rottura si conferma e tra poche ore scade il termine per presentarsi al Collegio Arbitrale e prendere provvedimenti contro l'attaccante di Velletri. Tutto nasce dall'utilizzo dei social per chiarire l'infortunio superando la posizione dello staff medico e comunicazione del club. Firenze piace a diversi club di B. Il ligure, prima mezzala e poi esterno nel 3-5-2 di Gian Piero Ventura, è scivolato dalla posizione di titolare a quella di seconda scelta anche a causa di problemi muscolari, iniziati nella trasferta a Venezia.

Le dinamiche di mercato offrono tanti spunti e l'idea di puntare su un difensore in uscita dalla Serie A per ridefinire il reparto stuzzica la dirigenza del Cavalluccio Marino. Spunta il nome di Kastriot Dermaku, centrale ex Cosenza e di proprietà del Parma. Prime manovre di un gennaio nato a rilento, ma che potrebbe riservare sorprese in tempi brevi per una ricarica emotiva lungo la pausa invernale e verso il primo impegno del 2020, la sfida all'Adriatico contro il Pescara.