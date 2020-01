Salernitana, vicino il primo rinforzo sulla corsia mancina Filtra ottimismo sul buon esito della trattativa con il Brescia

La terza volta può essere quella buona per vestire di granata Felipe Curcio. Il difensore brasiliano di proprietà del Brescia era stato sondato dalla Salernitana già nelle ultime due sessioni di calciomercato. A gennaio scorso la trattativa andò avanti per diverse settimane ma alla fine l’entourage del cavalluccio marino puntò su Walter Lopez. Un sondaggio era stato fatto anche a nel calciomercato estivo ma, poi, le strade del calciatore e del club granata presero direzioni diverse. Stavolta filtra grande ottimismo per il buon esito della trattativa. Il calciatore quest’anno a Brescia in serie A ha collezionato una manciata di minuti, finendo spesso fuori dalla lista dei convocati. Salerno rappresenterebbe un nuovo trampolino di lancio per il 26enne che nello scorso campionato ha contribuito alla promozione in massima serie dei lombardi. Curcio può giocare sia da centrale di sinistra in una difesa a tre che da esterno in un centrocampo a cinque. Dotato di gran corsa, esprime il meglio delle sue caratteristiche in fase di spinta. I buoni rapporti tra la società granata e l’agente del calciatore Paolo Paloni potrebbero far decollare la trattativa già nelle prossime ore. Da capire quale sarà la formula del trasferimento, considerato che il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno 2020.

foto Instagram Felipe Curcio