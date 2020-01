Salernitana, Fabiani fissa l'appuntamento per Curcio CALCIOMERCATO - L'italo-brasiliano dovrebbe essere il primo rinforzo per Ventura

È ai dettagli la trattativa tra Felipe Curcio e la Salernitana. Tra domani e dopodomani è previsto un incontro tra Paolo Paloni, procuratore dell’italo-brasiliano e il direttore sportivo granata Angelo Fabiani. Le parti si erano già incontrate prima di Natale per iniziare a gettare le basi per il possibile approdo del calciatore alla corte di Gian Piero Ventura. Contatti che sono proseguiti spediti in queste settimane e che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero portare alla fumata bianca nei prossimi giorni.

L’esterno sinistro, nel frattempo, ha rescisso il contratto con il Brescia ma l’accordo non è stato ancora depositato. Per Curcio sono arrivate offerte anche da parte di due club ma la destinazione Salerno piace al calciatore che spera di rilanciarsi all’ombra dell’Arechi. Le parti, tra domani e dopodomani, si vedranno per limare gli ultimi dettagli contrattuali. Curcio dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo con il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma che lo aveva cercato con insistenza già nello scorso mese di gennaio. L’ingaggio del calciatore classe ’93 consentirebbe a Ventura di poter valutare anche un cambio di modulo e un passaggio alla difesa a quattro: Curcio, infatti, è un terzino sinistro che, considerate le sue caratteristiche, può giocare anche da quinto di centrocampo.