Salernitana, slitta il verdetto sul destino di Cerci Domani Lotito incontrerà il suo legale per valutare i provvedimenti da adottare

È slittato di ventiquattr’ore l’incontro per decidere il futuro di Alessio Cerci. Domani, e non oggi come inizialmente previsto, Claudio Lotito incontrerà il legale di fiducia Gian Michele Gentile per discutere della posizione dell’attaccante e dei possibili provvedimenti da adottare nei suoi confronti. La società, com’è noto, non ha gradito il comportamento del calciatore che lo scorso 19 dicembre pubblicò sui social la foto della diagnosi del suo infortunio. Cerci potrebbe essere punito con una multa ma sul tavolo c’è anche l’ipotesi che prevede la rescissione del contratto per giusta causa. La decisione, in un modo o nell’altro, dovrà arrivare entro domani in quanto mercoledì scadrà il termine dei venti giorni per attivare il collegio arbitrale.