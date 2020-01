Salernitana, ripartenza con ritiro a Paestum Anche il Pescara, prossimo avversario, vivrà la settimana in provincia, a Città Sant'Angelo

Il campionato ripartirà solo la sera di venerdì 17 con la gara Frosinone-Pordenone, l'anticipo della ventesima giornata, ma da domani la Salernitana riprenderà la preparazione e lo farà anche con il ritiro. Allenamento al centro sportivo Mary Rosy con inizio fissato per le 10, poi la partenza del gruppo granata, che raggiungerà Paestum. Giorni da vivere insieme, come già avvenuto nel recente passato per il Cavalluccio Marino.

Nel secondo weekend dell'anno senza gare ufficiali, non è da scartare l'ipotesi di un test amichevole. Più semplice organizzarlo in famiglia con la formazione Primavera allo stadio Arechi. La trasferta di Pescara è ancora lontana, ma i problemi di formazione si sono presentati, per Gian Piero Ventura, già all'uscita dal “Picco” di La Spezia. Il giudice sportivo ha solo riportato quanto definito dal referto di gara. Squalificati per un turno e, quindi, assenti allo start della seconda parte di torneo Francesco Di Tacchio, Antreas Karo e Sofian Kiyine e sono assenze non di poco conto per l'undici iniziale. All'Adriatico, contro i delfini (in ritiro per tutta la settimana a Città Sant'Angelo, in provincia), la Salernitana si presenterà senza tre certezze della formazione tipo, schierata da Ventura lungo la prima parte della stagione.

Intanto, la trattativa con Felipe Curcio appare ormai ai dettagli. Nelle prossime ore, è previsto un incontro tra il direttore sportivo granata, Angelo Fabiani, e l'agente dell'esterno di proprietà del Brescia. Colloquio tra il ds e il procuratore, Paolo Paloni, per definire gli ultimi aspetti e firmare il primo movimento in entrata, a meno di clamorose sorprese.