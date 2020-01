Salernitana, il tifo si mobilita: curva piena contro Lotito La contestazione sarà realizzata nella gara casalinga contro il Cosenza

Curva Sud piena contro il Cosenza per contestare la proprietà della Salernitana ed esprimere la propria posizione contraria nei confronti della multiproprietà, tema che al momento impedisce alla città di sognare la promozione in serie A. La tifoseria granata ha confermato la linea ch’era stata tracciata mercoledì scorso nel corso dell’assemblea pubblica convocata dal gruppo Generazione Donato Vestuti. Il club di via Pio XI questa sera ha ospitato una nuova riunione, nel corso della quale sono state concordate le azioni da mettere in campo per manifestare il proprio pensiero.

La prima iniziativa di protesta è in programma per sabato 25 gennaio, in occasione della prima gara casalinga dell’anno contro il Cosenza. Ultras e tifosi chiederanno a tutti di riempire il settore più caldo dell’Arechi, anche a chi solitamente segue la partita altrove. Un segnale forte per dimostrare soprattutto l’unità della tifoseria. La contestazione nei confronti della proprietà andrà in scena prima del fischio d’inizio e al termine della partita, mentre durante i 90’ si sosterrà la squadra. Ma non sarà l’unica iniziativa che sarà messa in campo dalla torcida granata, intenzionata a strutturare la contestazione in diverse tappe. Nelle prossime ore è atteso un comunicato stampa per rendere nota la posizione della tifoseria del cavalluccio marino.