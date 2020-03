Salernitana, per i granata gli allenamenti continuano... Cerci risulta tra i più attivi sui social con tanti video sul profilo ufficiale

La Salernitana non si ferma. Seguendo nel dettaglio il protocollo nell'emergenza coronavirus, con il rispetto massimo delle disposizioni del decreto governativo, i granata restano a casa dopo quanto definito ad inizio settimana. Stop agli allenamenti al centro sportivo "Mary Rosy", ma per i calciatori del Cavalluccio Marino le sedute proseguono in casa.

Alessio Cerci risulta tra i più attivi sui social. L'attaccante di Velletri ha pubblicato nelle stories Instagram diversi video in cui, indossando la maglia da trasferta della Salernitana, continua il lavoro fisico-atletico. Tenersi in forma nella speranza di tornare quanto prima ad allenarsi: questo l'obiettivo nella fase di incertezza che è inevitabile, ma in tanti si mostrano grintosi, vogliosi di confermarsi al massimo della condizione, per quanto possibile, in queste ore di quarantena.

Un periodo non previsto e che altera i discorsi di un campionato in bilico. I soggiorni e i terrazzi dei vari appartamenti si sono trasformati in palestre dopo l'ordinanza del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha posto fine anche al jogging. Lo sguardo dei granata è rivolta con decisione a quello che sarà. Nel rispetto delle norme e delle richieste della medicina sportiva, la prospettiva di venirne fuori insieme, per tornare in tempi rapidi all'Arechi e al quartier generale per gli allenamenti: è il messaggio via social dei calciatori della Salernitana.