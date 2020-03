Aya: "State a casa, senza perdere di vista gli obiettivi" La solidarietà del calciatore della Salernitana: "Aiutiamo chi ha veramente bisogno"

“State a casa, senza perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati!”. Parola di Ramzi Aya, difensore della Salernitana che in questa fase di emergenza nazionale si affida ai social per lanciare un messaggio importante a tutta la popolazione. Il calciatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una clip video che lo immortala sul terrazzo di casa mentre svolge un circuito di esercizi fisici: flessioni, addominali, squat e tanto altro per tenersi in forma. Una tabella di marcia stilata dai preparatori atletici della Salernitana che, considerato lo stop agli allenamenti imposto dal club per l'emergenza Coronavirus, hanno chiesto ai calciatori di continuare la preparazione nelle proprie abitazioni.

Ma Aya ha utilizzato i social anche per promuovere una causa importante: “aiutiamo chi ha veramente bisogno.. ”, il post pubblicato dall'ex Pisa che ha sposato in prima persona la causa per potenziare i reparti di terapia intensiva negli ospedali italiani. Mobilitazione che sta vedendo in campo tanti protagonisti del mondo del calcio che, in una fase di assoluta necessità, hanno scelto di giocare una partita che vale molto più di un evento sportivo. Aya ha provato a fare la sua parte, lanciando un messaggio importante che ha riscosso il consenso anche di tanti sostenitori della Salernitana.