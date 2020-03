Salernitana, il gran cuore di Micai: contributo per 3 regioni Il portiere scende in campo nella sfida al Coronavirus: "Insieme ne usciremo"

Si può essere campioni anche fuori dal rettangolo verde e con il campionato fermo per l'allerta Coronavirus. Alessandro Micai, portiere della Salernitana, si è reso protagonista di un bel gesto di solidarietà in questa fase di emergenza nazionale. L'estremo difensore del cavalluccio marino ha, infatti, deciso di effettuare una donazione a sostegno delle tre regioni che porta nel suo cuore: la Lombardia, sua terra natia, la Puglia, dove ha giocato per diverse stagioni e la Campania, sua seconda casa da due campionati. «È vero, il bene si fa in silenzio... ma con questo gesto spero che qualcuno faccia come me e (nelle proprie possibilità) dia una mano a chi ne ha davvero bisogno. Ho deciso donare un contributo a 3 regioni italiane alla quale sono particolarmente legato: alla regione Lombardia, che è la mia terra ed è quella più colpita da questa tragedia. Alla regione Campania, terra che mi ospita da due anni e che sto cominciando a sentire anche un po’ “mia”... e alla regione Puglia, che per me è stata come una seconda casa per 4 anni. Insieme ne usciremo ... e sarà tutto più bello!», il post pubblicato su Instagram dal portiere della Salernitana.