Salernitana: rebus prestiti aspettando la ripresa Probabile una deroga per consentire ai calciatori di terminare il campionato

C'è chi sta approfittando della quarantena forzata per studiare o leggere un libro. Chi, invece, sta sfruttando il tempo libero che ha a disposizione per stare insieme alla propria famiglia e ai propri figli. Ma senza dimenticare il programma di allenamenti consegnatogli dal club. In attesa di capire se e quando sarà possibile tornare in campo, anche i calciatori della Salernitana stanno vivendo sulla propria pelle gli effetti dell'emergenza Coronavirus. A mancare è soprattutto l'adrenalina del campo, oltre che il legame di un gruppo che nel corso della stagione aveva dimostrato di essere molto compatto.

Ma lo stop forzato ha mutato anche i piani della società che, adesso, è al lavoro per capire come evolverà la situazione. Uno dei temi da sciogliere è legato alla scadenza dei contratti di allenatori, calciatori e dirigenti, prevista per il 30 giugno. Le società attendono di capire come muoversi se la stagione dovesse terminare dopo quella scadenza. Ma è probabile che verrà concessa una deroga. La Salernitana ha tanti calciatori in rosa che non sono di proprietà. A cominciare dai sette atleti tesserati con la Lazio: Karo, Dziczek, Kiyine, Maistro, Lombardi, Cicerelli e Gondo. In prestito da altre società sono anche Capezzi, Jaroszynski, mentre a partire dal primo luglio anche Aya, Mantovani, Lopez e Curcio si ritroveranno senza contratto. Un problema secondario in questo momento ma che, inevitabilmente, dovrà essere affrontato prima della ripresa dei campionati.