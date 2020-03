Addio a Matteo Porpora, fu capitano della Salernitana Aveva 85 anni, in granata disputò sette stagioni

La Salerno sportiva perde un pezzo della sua storia. Se n'è andato all'età di 85 anni Matteo Porpora, salernitano purosangue che indossò la maglia del cavalluccio marino per sette stagioni, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Poco meno di 100 partite in granata per Porpora, centrocampista che ha saputo incarnare sul rettangolo verde la sua appartenenza alla città di Salerno. Sul sito ufficiale del club il cordoglio della società guidata da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. "L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Porpora per la scomparsa dell’indimenticato Matteo, calciatore granata tra il 1954 e il 1961".