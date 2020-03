Salernitana: Capezzi, un desiderio come regalo per i 25 anni Il centrocampista oggi ha festeggiato il compleanno, tanti messaggi sui social

È stato uno dei rinforzi del mercato di gennaio. Ma proprio quando aveva iniziato a mettersi in mostra, il calcio è stato costretto a fermarsi per l’alleata Coronavirus. Oggi Leonardo Capezzi ha soffiato 25 candeline. Ricorrenza celebrata dal club con un messaggio d’auguri pubblicato sul sito della società. Tanti messaggi sono arrivati anche attraverso i social, sia da parte dei compagni di squadra attuali che di quelli con cui Capezzi ha giocato in passato. In granata il 25enne ha collezionato tre presenze. La speranza è che il campionato possa riprendere per dimostrare il suo valore. Un desiderio da esprimere come regalo per i 25 anni.