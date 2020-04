In campo a fine maggio, la Salernitana strizza l'occhio Il club granata d'accordo a riprendere la stagione non appena sarà possibile

Ripresa degli allenamenti a maggio e campionato di nuovo al via entro la fine dello stesso mese. È una delle ipotesi analizzate dalla Lega B nel corso della call conferenze effettuata ieri per analizzare la situazione e valutare i possibili scenari. La Salernitana ha detto la sua attraverso il co-patron Marco Mezzaroma che ricopre il ruolo di vicepresidente e consigliere della governance del calcio cadetto. Il co-patron granata, al pari dei colleghi, ha ribadito la necessità di riprendere la stagione non appena sarà possibile, senza correre rischi dal punto di vista della salute ma tenendo conto anche del percorso fatto fin qui dai campionati. L'idea, che per ora resta tale, è di ripartire non appena sarà possibile, completando i campionati anche a costo di giocare in estate. Ipotesi che trova d'accordo anche Claudio Lotito che ha più volte ribadito la volontà di far tornare quanto prima la Lazio in campo per gli allenamenti. Oggi, intanto, è in programma la riunione della commissione medico-scientifica della Lega B, alla quale parteciperanno in videoconferenza tutti i responsabili medici delle società cadette.