Social, terrazzo e famiglia: l'allenamento ai tempi del Covid Il difensore della Salernitana, Aya ha mostrato in diretta come si svolge una seduta

Salti con la corda, flessioni, squat e lavoro con la palla medica. Il tutto sul terrazzo e in compagnia della propria famiglia. Ramzi Aya, difensore della Salernitana questa mattina ha realizzato una diretta sul proprio profilo Instagram, facendo entrare tifosi e followers in casa sua durante una seduta di allenamento ai tempi del Coronavirus. L'ex calciatore di Pisa e Catania ha lavorato in compagnia di moglie e figlia, effettuando un percorso atletico. In alcuni di questi esercizi la bimba è stata utilizzata come peso per rendere più complesso il lavoro. Scena che, più o meno allo stesso modo, si sta ripetendo nelle abitazioni di tutti i calciatori granata che, in attesa di capire quali decisioni verrano prese per il sistema calcio, stanno provando a fare il massimo per restare in forma.