Sorpresa per un bimbo dal cuore granata: "Pronto, sono Djuric" Il disegno più bello è di Carlo, tifoso di 8 anni della Salernitana

Quando il piccolo Carlo ha intuito che dall'altra parte del telefono c'era uno dei suoi beniamini granata, il cuore avrà cominciato a battere a mille per l'emozione. Il sogno di tanti è diventato realtà per un bimbo di otto anni della Costiera Amalfitana che si è aggiudicato l'iniziativa “Il tuo disegno per la Salernitana”, promossa attraverso i social dal club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. E come premio, il piccolo Carlo ha ricevuto una telefonata da Milan Djuric, bomber e beniamino del pubblico di fede granata. Superata l'emozione, il piccolo tifoso ha chiesto all'attaccante bosniaco di poter ricevere la sua maglietta, invitandolo a trascorrere qualche ora in Costiera Amalfitana. Naturalmente, quando tutto sarà finito...