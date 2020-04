Mezzaroma a 696: «Vogliamo ripartire ma il sistema va rivisto» L'assemblea della Lega B ha parlato anche dei tagli: «Saranno discussi singolarmente dai club»

La linea è comune: sì ai tagli degli stipendi e intenzione di tornare a giocare non appena sarà possibile. Il co-patron della Salernitana, Marco Mezzaroma, in un'intervista concessa a Ottochannel 696 e ottopagine.it ripercorre quanto discusso quest'oggi in videoconferenza dall'assemblea dei club cadetti. L'imprenditore romano, che è anche vicepresidente della Lega B, ha ribadito la necessità di rivedere il sistema, in virtù della crisi sanitaria che provocherà anche gravi conseguenze dal punto di vista economico in tutto il Paese. Ripercussioni che, inevitabilmente, ci saranno anche sul sistema calcio, che si trova a discutere del suo futuro in una fase cruciale. L'intenzione, in ogni caso, è di tornare a far rotolare il pallone non appena arriverà il via libera dalle autorità governative. Mezzaroma ha spiegato anche che è in costante contatto con il tecnico Gian Piero Ventura e con il ds Angelo Fabiani e che la volontà di tutti è di riprendere la stagione non appena sarà possibile e il Covid-19 sarà soltanto un brutto ricordo.