Solidarietà di Salernitana ed ultras per medici e volontari La società ha donato 3mila mascherine, raccolta fondi per il Ruggi dei tifosi

Per tornare in campo e provare a completare la stagione ci vorrà ancora un po' di tempo. Nel frattempo la Salernitana, come tante altre realtà sportive del territorio, è scesa in campo per la propria città, disputando la partita della solidarietà. Il club granata nei giorni scorsi ha donato tremila mascherine e prodotti igienizzanti ai volontari della protezione civile comunale e al personale in servizio al Ruggi.

Un segnale importante, di vicinanza e sostegno a chi è in prima linea nella lotta al Coronavirus. La società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ha, dunque, scelto di affiancare medici e volontari, donando loro i dispositivi di protezione individuale che risultano quantomai preziosi in questa fase di grave emergenza sanitaria. Ma non soltanto la Salernitana ha scelto di sostenere medici e volontari. Da settimane, infatti, anche gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno lanciato una raccolta fondi da destinare all'ospedale di Salerno. L'iniziativa è stata promossa da Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotica, Igus e Prigionieri di una fede e servirà per aiutare l'ospedale in questo momento di grave difficoltà. Fin qui sono stati raccolti oltre 4600 euro attraverso la piattaforma Go found me. Un segnale importante che testimonia il gran cuore di una città che, in attesa di tornare a sostenere i granata, ha scelto di scendere in campo per la solidarietà.