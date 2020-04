L'emergenza Covid stoppa anche la Salernitana for Special La Figc ha dichiarato concluse le attività. Noviello: «Torneremo più forti di prima»

Il protocollo sanitario tracciato oggi dalla commissione medico scientifica della FIGC, potrebbe rappresentare il primo tassello su cui costruire la ripartenza del sistema calcio. Se, come pare, dovesse essere confermata la necessità di effettuare gli allenamenti in ritiro, la Salernitana potrebbe optare per San Gregorio Magno, location che ha già ospitato il ritiro pre-campionato degli uomini di Ventura. Nel frattempo, mentre la prima squadra attende di conoscere il suo futuro, la Salernitana for Special, squadra della Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban, è stata costretta a fermare le sue attività. La Figc, infatti, ha deciso di concludere tutte le competizioni e manifestazioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Ad Ottopagine il commento del presidente de "Il Villaggio di Esteban", Carlo Noviello.